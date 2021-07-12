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    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)

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    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)

    Аппетитные блюда

    Не обязательно несколько лет учиться на повара или пекаря, чтобы приготовить вкусное и аппетитное блюдо. В этом на собственном примере убедились авторы невероятных кулинарных шедевров из нашего материала.

    Они потратили огромное количество сил и фантазии, чтобы создать по-настоящему великолепные торты, пироги и супы, которые поражают своим внешним видом.

    Мы собрали самые красивые творения поваров-самоучек, которые вызовут у вас повышенное слюноотделение.

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    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)
    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)
    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)
    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)
    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)
    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)
    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)
    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)
    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)
    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)
    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: еда курьез
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    Подборка шедевров от поваров-самоучек, вызывающие повышенный аппетит (фото)