Эти люди свято верят, что никто не заметит фотошоп на их снимках

Курьезные фото из рубрики «Сгладить все»

В былые времена всякие вельможи заказывали придворным художникам свои портреты и требовали намалевать их покрасивше, чтобы потомки потом восхищались. Все равно через сотню лет с оригиналом уже не сравнить. Сегодня, в век мгновенной цифровой фотографии, шансы увидеть человека со снимка живьем в тысячи раз выше.

То есть, сколько не ретушируй свою «моську», а правда все равно всплывет, и будет облом. И вот вопрос – если люди это понимают, то почему все равно делают?

«Если бы этому фото нужно было придумать название, то неплохо бы подошло «Сгладить все», «Она всегда возьмет свое, ведь у нее есть огромная рука», «Глаза не цвета океана, но такие же огромные», «В темном переулке ее просто можно попросить улыбнуться и путь будет освещен», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.