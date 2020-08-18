Эти люди на своей шкуре ощутили понятие «неудача»: курьезные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Только установил новый монитор, как тут же его сломал», - комментируют фото пользователи сети

Большинство из 365 дней в году проходят, как обычно, но некоторые из них окрашиваются в черный цвет — а все из-за мелких или крупных неудач. Любой, даже самый распрекрасный день может пойти не так, если в него закрадется один маленький провал. Стоит ему произойти, как ничего уже не получится изменить — остается только принять эту неудачу, сфотографировать ее на память и посмеяться над ней вместе с другими пользователями сети.

«Кто-то случайно включил противопожарную систему в армейском ангаре», «Моя девушка открыла коробку с мелочами для бижутерии не с той стороны», «11-месячный сын стукнул меня по лицу игрушкой и сломал мне зуб», «С детьми вообще стоит быть настороже — никто не знает, какое развлечение они найдут себе в следующую минуту, «Во время шторма ветер пробил стулом обшивку дома», «Я 45 минут ехал до магазина и думал, что маска у меня в кармане — это был детский носок», «Только установил новый монитор, как тут же его сломал», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».