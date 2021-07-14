У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото

Определенно, этими моментами отцовства наслаждаются и сами папы, и их дети!

Женщины и мужчины часто по-разному смотрят на многие вещи, и воспитание детей в их числе. Если мамы обычно беспокоятся о любой мелочи и боятся отвернуться от ребенка даже на секунду, то папы чаще показывают себя как расслабленные родители, готовые целиком посвятить себя совместному отдыху и задору!

Они умело сочетают любовь к детям и к компьютерным играм, изобретают неожиданные решения вечных родительских проблем и, кажется, сами развлекаются наравне с ребенком. Давайте посмотрим на этих креативных и веселых отцов!

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