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    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото

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    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото

    Определенно, этими моментами отцовства наслаждаются и сами папы, и их дети!

    Женщины и мужчины часто по-разному смотрят на многие вещи, и воспитание детей в их числе. Если мамы обычно беспокоятся о любой мелочи и боятся отвернуться от ребенка даже на секунду, то папы чаще показывают себя как расслабленные родители, готовые целиком посвятить себя совместному отдыху и задору!

    Они умело сочетают любовь к детям и к компьютерным играм, изобретают неожиданные решения вечных родительских проблем и, кажется, сами развлекаются наравне с ребенком. Давайте посмотрим на этих креативных и веселых отцов!

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    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото
    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: дети курьез
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    У мужчин есть свой особый подход к отцовству. Подборка курьезных фото