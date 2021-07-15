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    В России отказались печатать фото звезд K-рop: «Хотите, чтобы дети стали извращенцами?»

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    В России отказались печатать фото звезд K-рop: «Хотите, чтобы дети стали извращенцами?»

    Артистов обвинили в пропаганде ЛГБТ

    В России, в Екатеринбурге местная типография «Акварель» обвинила звезд K-pop групп BTS и Stray Kids в пропаганде ЛГБТ. Дело было так: кофейня PinkyPop собиралась распечатать стикеры и плакаты с изображением корейских кумиров молодежи. За этим делом ребята обратились в типографию с хорошими оценками и отзывами: делают качественно, быстро, недорого.

    Вот только сначала сотрудники типографии попросту не отвечали заказчикам, после чего все же решили выступить. По словам владельца — жесткого натурала и борца за традиционные ценности Константина Папулова, подобные изображения подпадают «под статью», а его компания обладает достаточным количеством «нормальных» клиентов, чтобы выбирать, кому помогать, а кому нет.

    Скриншот переписки
    Скриншот переписки

    «Периодически такое происходит. Нам приносят для печати изображения эротического и порнографического характера, алкогольных напитков. Мы решили такое не делать, в том числе изображения с ЛГБТ-пропагандой».

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: ЛГБТ новости курьез
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    В России отказались печатать фото звезд K-рop: «Хотите, чтобы дети стали извращенцами?»