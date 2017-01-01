Полиция Новой Зеландии сняла забавное видео для поиска новых сотрудников

Ролик, который создатели называют «самой развлекательной рекламой для вербовки полицейских», уже собрал более 3 миллионов просмотров.

Полиция Новой Зеландии выпустила рекламный ролик для привлечения новых кадров. Видео, в котором снялись около 70 действующих сотрудников правоохранительных органов, рассказывает об их деятельности. Полицейские гоняются за преступниками, выбивают двери или просто помогают пожилому мужчине перейти дорогу. «В течение следующих трех лет мы



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Ролик, который создатели называют «самой развлекательной рекламой для вербовки полицейских», уже собрал более 3 миллионов просмотров.

Полиция Новой Зеландии выпустила рекламный ролик для привлечения новых кадров. Видео, в котором снялись около 70 действующих сотрудников правоохранительных органов, рассказывает об их деятельности. Полицейские гоняются за преступниками, выбивают двери или просто помогают пожилому мужчине перейти дорогу.

«В течение следующих трех лет мы намерены привлечь в ряды полиции новых сотрудников, чтобы существенно увеличить штат и выполнить нашу основную задачу — сделать Новую Зеландию самой безопасной страной в мире», — заявил старший комиссар новозеландской полиции Майк Буш.

Джерело: Bird In Flight