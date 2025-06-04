Відділ було розформовано через «невідповідність пріоритетам адміністрації Трампа»

Заступник держсекретаря США з питань публічної дипломатії Даррен Бітті, який розформував відділ, що займався боротьбою з російською дезінформацією, одружений з росіянкою, яка має зв’язки з Кремлем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Дядько Юлії Кирилової, яка є дружиною Бітті, раніше був заступником губернатора Ненецького автономного округу в Сибіру, а потім працював у Громадянській палаті РФ. У середині квітня відділ було розформовано. Бітті це пояснив тим, що його діяльність «серйозно не відповідає пріоритетам адміністрації Трампа».

До приходу в американський уряд Бітті писав у соцмережах, що Путін повинен «проникнути» в західні інститути, а також критикував «глобалістську американську імперію», і хвалив Росію з Китаєм. Бітті також неодноразово закликав США передати Тайвань Пекіну і називав Велику Британію «бідною і жалюгідною королівською державою, якій було б набагато краще під китайським пануванням».

Крім того, посадовець підігравав російським наративам і стверджував, що США проводять «операції з організації кольорових революцій» в Україні, Гонконзі, китайському автономному районі Сіньцзян і М’янмі. Путіна він називав «хоробрим і сильним» і говорив, що НАТО «становить набагато більшу загрозу для американської свободи, ніж Путін». За два роки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну нинішній чиновник критикував Британію за «антагонізацію Росії».

The Telegraph зазначає, що відділ із боротьби з російською дезінформацією, був відносно невеликим агентством із бюджетом трохи більш як $50 млн на рік. Новинне видання Revolver, яке належало Даррену Бітті, роками атакувало цей відділ, звинувачуючи його в тому, що воно є частиною «цензурної мережі», покликаної змусити замовкнути консервативні голоси.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп останніми днями демонстрував дедалі менше залучення до процесу розв'язання війни в Україні. Після завершення переговорів американські чиновники заявили ABC News, що вони розчаровані, але не здивовані суттєвим переліком вимог, які, за словами Росії, мають бути виконані, перш ніж вона погодиться на 30-денне перемир'я.

До слова, президент США Дональд Трамп під час прощальної пресконференції з мільярдером Ілоном Маском уникнув відповіді на запитання, чи є диктатор Путін хорошим або поганим хлопцем.