Видання Politico розповіло про відсутність обіцяного Трампом зростання інвестицій

Введені президентом США Дональдом Трампом тарифи не спричинили сплеску іноземних інвестицій, які він обіцяв. Натомість змінили ставлення інвесторів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

«Чиновники з економічного розвитку і законодавці з кількох штатів кажуть, що невизначеність, викликана то відновлюваними, то торговими війнами Трампа утримує багато іноземних компаній від вливання грошей на ринок США», – йдеться у матеріалі газети. Одне із джерел видання описало економічну ситуацію в США як «керування автомобілем у тумані».

Крім того, багато компаній підвищують ціни у відповідь на введення тарифів. Підприємства по всій країні стурбовані глобальною торговою війною Білого дому, пише видання.

Нагадаємо, американські мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, стали справжнім подарунком для голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. Такі заходи послабили світовий рівень довіри до Сполучених Штатів як економічного лідера, дозволивши Китаю уявити себе надійнішим і привабливішим ринком для союзників Америки.

До слова, китайські компанії намагаються уникнути американських мит шляхом заниження вартості товарів, які відправляють до США. Так, китайські постачальники хімікатів і пакування звертаються до малих американських компаній із пропозицією постачати товари за схемою Delivery Duties Paid (доставка з оплатою мит). Це дозволяє експортеру покривати митні витрати замість імпортера.

Цікаво також, що після оголошення масштабних торгівельних мит президент США Дональд Трамп втратив близько $500 млн власного капіталу.