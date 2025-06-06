Виписаний пацієнт лікарні відмовився йти додому, погрожуючи стрибнути з вікна

Чоловік лаявся, погрожував медичному персоналу фізичною розправою та тим, що вистрибне з вікна

Інцидент стався в Олександрівській лікарні Києва

Співробітники КО «Муніципальна охорона» були викликані до Олександрівської лікарні, аби вгамувати чоловіка, який після виписки відмовлявся залишати медичний заклад, погрожував персоналу та поводився агресивно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу муніципалів.

Повідомляється, що інцидент стався у відділенні, де пацієнт, якого вже виписали після лікування, категорично відмовлявся залишати лікувальний заклад. Він лаявся, погрожував медичному персоналу фізичною розправою та тим, що вистрибне з вікна.

Муніципальна охорона переконала чоловіка і він погодився піти з лікарні фото: Муніципальна охорона/Facebook

Як повідомляє «Муніципальна охорона», їхні співробітники оперативно прибули на місце події та втрутилися у ситуацію. Завдяки їхнім діям, чоловік заспокоївся, вибачився за свою поведінку й зрештою покинув територію лікарні.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався здійснити самогубство на Пішохідному мосту через Дніпро. Повідомляється, що подія сталася сьогодні вранці на Пішохідному мосту через Дніпро. Наряд «Муніципальної охорони» помітив чоловіка, який виліз на перила і намагався стрибнути. І йому це вдалося б, якби не дії патрульних.

До слова, київська лікарня «Феофанія» відтепер надає послуги для всіх в межах «Програми медичних гарантій».