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США припинять карбувати одноцентові монети: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США припинять карбувати одноцентові монети: причина
США хоче відмовитись від пенні
фото із відкритих джерел

В останні роки собівартість виробництва пенні значно перевищувала його номінальну вартість

Міністерство фінансів США ухвалило історичне рішення про припинення карбування одноцентових монет (пенні) через їхню економічну нерентабельність. Як повідомляє «Главком» із посиланням на CNN, у травні 2025 року уряд США розмістив останнє замовлення заготовок для виробництва пенні. Монетний двір продовжить карбування одноцентових монет лише до вичерпання наявних запасів металу, після чого виробництво буде повністю зупинено.

В офіційній заяві Міністерства фінансів наголошується, що це рішення демонструє відданість нової адміністрації президента США принципам фінансової ефективності та відповідального використання коштів платників податків.

За розрахунками фінансового відомства, припинення випуску пенні дозволить заощадити федеральному бюджету близько $56 млн.  щорічно.

Монета пенні – ціла ера у нумізматиці США
Монета пенні – ціла ера у нумізматиці США

Рішення про відмову від одноцентових монет не стало несподіванкою для економістів та нумізматів. В останні роки собівартість виробництва пенні значно перевищувала його номінальну вартість.

Історія пенні налічує понад 230 років – перші одноцентові монети були викарбувані у 1793 році. Сучасний дизайн із зображенням профілю 16-го президента США Авраама Лінкольна було запроваджено у 1909 році на честь 100-річчя від дня його народження.

Таким чином, скасування пенні знаменує кінець цілої ери в американській нумізматиці і повсякденній фінансовій культурі.

Нагадаємо,  у 2026 році з'являться нові купюри євро – вперше за більш ніж 20 років Європейський центральний банк (ЄЦБ) повністю оновлює дизайн валюти. З'являться банкноти із птахами, річками, водоспадами та знаковими європейськими культурними символами замість звичних архітектурних мотивів.

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Теги: гроші США

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