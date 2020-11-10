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    Курьез

    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение

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    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение

    Собрали для вас снимки людей, которым чужды комплексы

    \Эти смешные, странные и нелепые фотографии доказывают, что у некоторых людей напрочь отсутствует чувство стыда. Они делают, что хотят, и совершенно не парятся о мнении окружающих. Они не боятся показать миру себя такими, какие они есть на самом деле.

    Собрали для вас снимки людей, которым чужды комплексы. Всем бы такую самооценку и уверенность в своих действиях!

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    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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