Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение

Собрали для вас снимки людей, которым чужды комплексы

\Эти смешные, странные и нелепые фотографии доказывают, что у некоторых людей напрочь отсутствует чувство стыда. Они делают, что хотят, и совершенно не парятся о мнении окружающих. Они не боятся показать миру себя такими, какие они есть на самом деле.

Собрали для вас снимки людей, которым чужды комплексы. Всем бы такую самооценку и уверенность в своих действиях!

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.