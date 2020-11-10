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    Курьез

    Этим людям нужно запретить пользоваться техникой: подборка курьезных фото

    • Розсилка
    Этим людям нужно запретить пользоваться техникой: подборка курьезных фото

    Фото неловких ситуаций, когда люди взаимодействовали с техникой, но результатом стал провал

    В нашем мире без взаимодействия с техникой уже никуда. Она сопровождает нас на работе и дома, техника призвана облегчать нам жизнь и давать новые возможности, но не всегда отношения с ней складываются гладко.

    Иногда виноваты сами пользователи, иногда гаджеты словно бы устраивают восстание машин, а иногда в игру вступает случай. Мы собрали для вас ситуации, когда общение с техникой закончилось провалом.

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    1. «iPhone 12 Pro треснул менее чем через 6 часов после покупки»
    2. «Моя сестра красилась перед окном, и зеркало, которое она использовала, прожгло дыру в экране её ноутбука»
    6. «Уронил беспроводную мышку в свечу»
    7. «Принтер не работает»
    5. «Очевидно, из этой скамейки торчала скоба»
    9. Кабель для подачи питания покинул чат
    Этим людям нужно запретить пользоваться техникой: подборка курьезных фото
    Этим людям нужно запретить пользоваться техникой: подборка курьезных фото
    3. «Мне нужно где-то поставить эту свечу… О, вот хорошее место!»
    Этим людям нужно запретить пользоваться техникой: подборка курьезных фото
    Этим людям нужно запретить пользоваться техникой: подборка курьезных фото
    Этим людям нужно запретить пользоваться техникой: подборка курьезных фото
    Этим людям нужно запретить пользоваться техникой: подборка курьезных фото
    4. «Клиент принёс iPhone, его стекло треснуло, и он подумал, что может снять стекло, чтобы больше не замечать трещину»
    Этим людям нужно запретить пользоваться техникой: подборка курьезных фото
    Этим людям нужно запретить пользоваться техникой: подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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