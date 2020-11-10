Этим людям нужно запретить пользоваться техникой: подборка курьезных фото

Фото неловких ситуаций, когда люди взаимодействовали с техникой, но результатом стал провал

В нашем мире без взаимодействия с техникой уже никуда. Она сопровождает нас на работе и дома, техника призвана облегчать нам жизнь и давать новые возможности, но не всегда отношения с ней складываются гладко.

Иногда виноваты сами пользователи, иногда гаджеты словно бы устраивают восстание машин, а иногда в игру вступает случай. Мы собрали для вас ситуации, когда общение с техникой закончилось провалом.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.