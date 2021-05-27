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    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото

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    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото

    Метро — это особый мир со своей атмосферой и персонажами!

    Многим поездки в метро кажутся нудными, будничными и не обещающими ничего увлекательного — а зря. Здесь люди проводят столько времени, что просто вынуждены придумывать что-то веселое! Оторвитесь на секунду от телефона и посмотрите по сторонам: тут можно встретить и ярких людей, и забавных животных, и супергероев.

    А еще вы можете вдруг оказаться на чужой деловой встрече, застолье и даже стать свидетелем того, как кому-то делают татуировку. Не верите, что вся эта феерия и правда может происходить в метро? Тогда смотрите!

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    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото
    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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    Теги: шутки метро новости курьез
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    Самые необычные попутчики попадаются в метро. Подборка курьезных фото