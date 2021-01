Умер режиссер бондианы и «Хроник Нарнии»

Британский режиссер и продюсер Майкл Аптед умер в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет. Об этом сообщил NME со ссылкой на американского агента Роя Эштона.

Аптед, по словам Эштона, умер у себя дома. Причины его смерти не раскрываются. На новость о кончине кинематографиста уже отреагировали Гильдия режиссеров Америки, британская телекорпорация ITV и Американская академия кинематографических искусств и наук.

«Режиссера Майкла Аптеда всегда будут помнить за новаторский документальный сериал «Up». Бывший президент Гильдии режиссеров и губернатор Академии, он также снял много известных художественных фильмов: от «Дочери шахтера» до «И целого мира мало», — заявили в Академии.

Президент Гильдии режиссеров Америки Томас Шламме отметил «едкое остроумие» Аптеда и его «твердую руку» в работе. «Его наследие навсегда вплетено в ткань кинематографа», — добавил он.

Руководитель ITV Кевин Лиго подчеркнул, что документальные работы Аптеда продемонстрировали возможности телевидения «быть зеркалом общества, взаимодействовать с людьми и развлекать их, обогащая наше видение человека».

