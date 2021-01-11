Умер режиссер бондианы и «Хроник Нарнии»

В начале 1970-х режиссер дебютировал в кино

Британский режиссер и продюсер Майкл Аптед умер в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет. Об этом сообщил NME со ссылкой на американского агента Роя Эштона.

Аптед, по словам Эштона, умер у себя дома. Причины его смерти не раскрываются. На новость о кончине кинематографиста уже отреагировали Гильдия режиссеров Америки, британская телекорпорация ITV и Американская академия кинематографических искусств и наук.

«Режиссера Майкла Аптеда всегда будут помнить за новаторский документальный сериал «Up». Бывший президент Гильдии режиссеров и губернатор Академии, он также снял много известных художественных фильмов: от «Дочери шахтера» до «И целого мира мало», — заявили в Академии.

Президент Гильдии режиссеров Америки Томас Шламме отметил «едкое остроумие» Аптеда и его «твердую руку» в работе. «Его наследие навсегда вплетено в ткань кинематографа», — добавил он.

Руководитель ITV Кевин Лиго подчеркнул, что документальные работы Аптеда продемонстрировали возможности телевидения «быть зеркалом общества, взаимодействовать с людьми и развлекать их, обогащая наше видение человека».

Director Michael Apted will always be remembered for the groundbreaking documentary "Up" series. A past president of the Directors Guild and Academy Governor, he also made many acclaimed feature films, from "Coal Miner's Daughter" to "The World Is Not Enough." He will be missed. pic.twitter.com/5vtLfBJgmR — The Academy (@TheAcademy) January 8, 2021

Аптед родился в 1941 году в английском городе Эйлсбери. Он начал свою карьеру на телевидении в Манчестере, где в середине 1960-х занялся проектом «Up» — многолетним документальным сериалом о жизни 14 британцев. Аптед выступил автором восьми картин, последняя из которых вышла в 2019 году.

В начале 1970-х режиссер дебютировал в кино. За свою карьеру он снял более 25 художественных проектов, в их числе — девятнадцатый фильм бондианы «И целого мира мало», третья часть «Хроник Нарнии», байопик о серфере Джее Мориарти «Покорители волн» и военная драма «Энигма».

Ранее «Скотч» сообщал, что Том Круз превратит секретную военную базу в киностудию.

Об этом сообщает издание The Sun, отмечая, что новая локация нужна звезде для завершения его многострадального фильма «Миссия невыполнима — 7».

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