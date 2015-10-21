Тряхнули стариной: Пенсионерки станцевали под Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов

Новой видеоролик взорвал соцсети

Пенсионерки из Санкт-Петербурга записали свою версию клипа на песню Satisfaction, чтобы поддержать курсантов из Ульяновска. Две женщины, как и в скандальном видео, танцуют под композицию Benny Benassi и дублируют действия курсантов из оригинального видео. В качестве локации создательницы клипа выбрали обычную петербургскую квартиру.



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Новой видеоролик взорвал соцсети

Пенсионерки из Санкт-Петербурга записали свою версию клипа на песню Satisfaction, чтобы поддержать курсантов из Ульяновска. Две женщины, как и в скандальном видео, танцуют под композицию Benny Benassi и дублируют действия курсантов из оригинального видео. В качестве локации создательницы клипа выбрали обычную петербургскую квартиру.

16 января в соцсетях появился ролик, в котором студенты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) в одних трусах и фуражках пародируют клип Satisfaction. За день ролик набрал несколько миллионов просмотров. Курсанты практически полностью скопировали видео, снятое в 2015 году британскими военными.

Стоит отметить, что креативная выходка студентов не всем пришлась по душе. Ребят обвинили в нанесении урона репутации вуза и им грозит наказание.

Напомним, что в сети стартовал флешмоб в поддержку курсантов. Самые яркие видеоролики можно посмотреть здесь.