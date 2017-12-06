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    Курьез

    Satisfaction Challenge: В сети стартовал флешмоб в поддержку курсантов из Ульяновска

    Зажигательные танцы ульяновских курсантов взорвали сеть
    Видеоролик, которые сняли ульяновскими курсантами в студенческом общежитии под песню Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси наделал много шума. В опубликованном видео, полуголые студенты в форменных фуражках танцуют, активно двигая бедрами под музыку.  Однако креативная выходка студентов не всем пришлась по душе. Ребят обвинили в
    • Сьогодні, 15:02
    • Розсилка

    Зажигательные танцы ульяновских курсантов взорвали сеть

    Видеоролик, которые сняли ульяновскими курсантами в студенческом общежитии под песню Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси наделал много шума. В опубликованном видео, полуголые студенты в форменных фуражках танцуют, активно двигая бедрами под музыку. 

    Однако креативная выходка студентов не всем пришлась по душе. Ребят обвинили в нанесении урона репутации вуза и им грозит наказание. 

    В поддержку курсантов, которых хотят отчислить за пародию на ролик под знаменитую песню Satisfaction, российские студенты устроили настоящий флешмоб, который назвали Satisfaction Challenge.

    Scotch отобрал самые яркие видеоролики и делится ими с вами.

    Танцы от студентов Рязанского сельхозтехникума

    Студентки-медики из Димитровграда

    Курсанты МЧС

    Курсанты мореходного училища

    Не остались в стороне и ведущие программы «Вечерний Ургант»

    #Satisfaction

    Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

    Поддержка пришла даже от любителей конного спорта


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