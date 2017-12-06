Satisfaction Challenge: В сети стартовал флешмоб в поддержку курсантов из Ульяновска

Зажигательные танцы ульяновских курсантов взорвали сеть

Видеоролик, которые сняли ульяновскими курсантами в студенческом общежитии под песню Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси наделал много шума. В опубликованном видео, полуголые студенты в форменных фуражках танцуют, активно двигая бедрами под музыку. Однако креативная выходка студентов не всем пришлась по душе. Ребят обвинили в



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Зажигательные танцы ульяновских курсантов взорвали сеть

Видеоролик, которые сняли ульяновскими курсантами в студенческом общежитии под песню Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси наделал много шума. В опубликованном видео, полуголые студенты в форменных фуражках танцуют, активно двигая бедрами под музыку.

Однако креативная выходка студентов не всем пришлась по душе. Ребят обвинили в нанесении урона репутации вуза и им грозит наказание.

В поддержку курсантов, которых хотят отчислить за пародию на ролик под знаменитую песню Satisfaction, российские студенты устроили настоящий флешмоб, который назвали Satisfaction Challenge.

Scotch отобрал самые яркие видеоролики и делится ими с вами.

Танцы от студентов Рязанского сельхозтехникума

Студентки-медики из Димитровграда

Курсанты МЧС

Курсанты мореходного училища

Не остались в стороне и ведущие программы «Вечерний Ургант»

#Satisfaction Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Янв 20, 2018 at 12:54 PST

Поддержка пришла даже от любителей конного спорта



