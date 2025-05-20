У Японії арештовано мафіозі, бо їх офіс розташований близько до бібліотеки

У Токіо діють жорсткі правила щодо того, де можуть розташовуватися офіси якудза

У Токіо арештували чотирьох членів якудза у віці від 55 до 77 років через те, що їхній офіс знаходився в радіусі 200 м від бібліотеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Згідно із заявою поліції Токіо, старший із затриманих був «членом організації, пов'язаної зі злочинним синдикатом Сумієсі-кай» – однією з найбільших банд якудза.

Якудза в Японії – мафія, організований злочинний світ; на відміну від злочинних угрупувань Європи, є майже легальною структурою.

У рамках кампанії з ліквідації організованої злочинності в Токіо діють жорсткі правила щодо того, де можуть розташовуватися офіси якудза, зазначає CNN. Наприклад, їм заборонено перебувати в межах 200 м від шкіл, центрів соціального захисту дітей, музеїв, бібліотек тощо.

Попри те що японська мафія займається злочинною діяльністю – від здирництва до секс-траффікінгу – не всі угруповання перебувають у підпіллі. Багато з них зареєстровані в поліції, а адреси їхніх офісів – публічні.

До слова, італійські правоохоронці заарештували ватажка сицилійської мафії «Коза ностра» Маттео Мессіну Денаро, який переховувався від поліції майже 30 років.