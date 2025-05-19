У Китаї для держслужбовців введено обмеження на делікатеси, алкоголь та цигарки

У Китаї з'явилась постанова «про сувору економію та протидію марнотратству» в партійних та урядових органах

Центральний комітет Компартії та Держрада Китаю випустили постанову про економію витрат і боротьбу зі марнотратством, яка, зокрема, передбачає низку заборон для чиновників. Про це пише «Главком».

Державним і партійним службовцям у Китаї заборонили вишукані страви, цигарки та алкоголь під час робочих обідів, йдеться в постанові Центрального комітету Компартії та Держради Китаю про сувору економію та боротьбу з марнотратством.

Документ містить 63 статті та передбачає «суворе дотримання офіційних стандартів» та «впровадження системи контролю за витрачанням коштів».

Так, наприклад, стаття 20 забороняє чиновникам «дорогі розваги та подарунки, цінні папери, платіжні ваучери» понад встановлений ліміт, а також участь в азартних іграх за кордоном. «Під час виїзду за кордон державні кошти не повинні використовуватись для обміну подарунками між установами чи держпідприємствами, а також для розваги один одного», – йдеться у документі.

Під час відряджень чиновників усередині країни заборонено «організовувати вітальні заходи» в аеропортах та на залізничних вокзалах. Кількість супроводжуючих осіб у таких поїздках обмежена однією людиною.

«Виїзні групи мають організовувати транспорт, харчування та проживання відповідно до встановлених стандартів. Заборонено використовувати чартерні рейси цивільної авіації, а також приватних, корпоративних та іноземних авіакомпаній, порушуючи правила, надавати житло та транспорт понад норму, збільшувати кількість країн чи регіонів відвідування, змінювати маршрут чи кількість днів відрядження без дозволу», – йдеться у постанові. Документ закликає чиновників «до суворої старанності та ощадливості», тому що «марнотратство ганебно».

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