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Україна отримає $3 млрд від заморожених російських активів – Шмигаль

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Україна отримає $3 млрд від заморожених російських активів – Шмигаль
Шмигаль: кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів
фото: Урядовий портал

Україна отримає близько $3 млрд від Японії в межах механізму G7 за рахунок заморожених російських активів

Кабінет Міністрів України затвердив угоду з Японією, яка дозволить залучити близько $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

«Ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України», – наголосив очільник уряду.

За словами Дениса Шмигаля, загалом у межах механізму ERA Україна розраховує залучити $50 млрд.

Прем’єр-міністр відзначив важливість цієї ініціативи G7, яка є вагомою фінансовою підтримкою для України. Він висловив подяку партнерам з країн «Великої сімки» та Європейського Союзу за створення механізму, який змушує Російську Федерацію компенсувати завдані Україні збитки.

«Розраховуємо, що всі знерухомлені активи агресора будуть конфісковані й спрямовані на відбудову України», – підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні внаслідок російських ударів та бойових дій вздовж лінії фронту загинуло набагато більше мирних жителів, ніж за той самий період минулої весни.

Повідомляється, що за даними ООН та аналітиків, які аналізують нещодавні російські удари, з початком переговорів про припинення вогню у війні між Росією та Україною життя українських мирних жителів стало більш ризикованим.

«З початку переговорів у лютому російські ракетні та безпілотні удари, а також бойові дії вздовж лінії фронту призвели до загибелі набагато більшої кількості мирних жителів, ніж за той же період рік тому. Наприклад, за перші 24 дні квітня було вбито або поранено 848 мирних жителів, що на 46 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року», – сказано в повідомленні.

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Теги: Денис Шмигаль росія Японія

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