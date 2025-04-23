Японія вперше за чверть століття купила рис в іншій країні

Корейський рис раніше не був конкурентоспроможним у Японії, проте ситуація змінилась

Японія, що відома своїм високоякісним рисом та багатовіковими традиціями його вирощування, зіштовхнулась із безпрецедентним дефіцитом свого основного продукту харчування. Вперше з 1999 року японська влада була змушена звернутися до південнокорейських виробників рису, щоб заповнити нестачу на внутрішньому ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Bloomberg.

Через японське представництво південнокорейської сільськогосподарської федерації NongHyup у країну вже поставлено 2 тонни рису, і найближчим часом очікується прибуття ще 20 тонн. Цей крок свідчить про серйозність ситуації з огляду на складні історичні відносини між двома країнами.

«Хоча ця кількість (рису, – «Главком») становить лише малу частину споживання Японії, вона все одно означає світлу пляму для загального експорту Південної Кореї, який у квітні був підбитий протекціоністською торговельною політикою Дональда Трампа», – пише агентство.

Як пояснив анонімний представник токійського офісу NongHyup, корейський рис раніше не був конкурентоспроможним через тарифи, але тепер ситуація змінилася. Це перші продажі південнокорейського рису в Японії з моменту відкриття представництва NongHyup у Токіо.

Дефіцит рису в Японії призвів до стрімкого зростання цін на цей продукт. У лютому 2025 року середня роздрібна ціна на рис підскочила майже на 90% порівняно з тим самим періодом на рік раніше. Якщо у 2024 році 5 кг рису можна було купити за 2 000 ієн (590 грн), то зараз середня ціна становить 3 829 ієн (1130 грн).

Японія відома своїм елітним рисом. У 2021 році рис від компанії Toyo Rice Corporation вартістю $109 за кілограм був визнаний найдорожчим у світі та потрапив до Книги рекордів Гіннесса.