Чоловік 10 років збирав на Ferrari: після першої поїздки мрія згоріла вщент
Новенький Ferrari 458 Spider неочікувано згорів за годину після купівлі
У Японії чоловік цілих 10 років накопичував на свою заповітну мрію – автомобіль Ferrari. Проте за годину після першого заїзду машина згоріла вщент. Про це пише Oddity Central, повідомляє «Главком».
33-річний Хонкон придбав довгоочікувану модель машини Ferrari 458 Spider і відразу вирушив на пробну поїздку швидкісною автомагістралі Сюто в Токіо. Під час поїздки чоловік помітив білий дим на дорозі та спочатку подумав, що він від сусіднього автомобіля. Однак коли чужа машина від'їхала, він усвідомив, що дим йде з його власного Ferrari.
Зупинившись на узбіччі, японець залишив автомобіль та викликав пожежників. Протягом наступних 20 хвилин він спостерігав, як його мрія «згоряє вщент».
«Думаю, я єдина людина в Японії, яка зіткнулася з такою проблемою. Я витратив 43 млн ієн ($306 тис.), і все, що я отримав – це фотографія», – написав у своїх соцмережах Хонкон.
Місцеве поліцейське управління оголосило, що на Ferrari японця не було слідів зіткнення, але розслідування все ще продовжується. За попередньою версією, задимлення відбулось у двигуні автомобіля.
До слова, на Харківщині під час пожежі підірвалась службова автівка.
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