Чоловік 10 років збирав на Ferrari: після першої поїздки мрія згоріла вщент

На згадку про омріяний автомобіль у японця лишились лише фото

Новенький Ferrari 458 Spider неочікувано згорів за годину після купівлі

У Японії чоловік цілих 10 років накопичував на свою заповітну мрію – автомобіль Ferrari. Проте за годину після першого заїзду машина згоріла вщент. Про це пише Oddity Central, повідомляє «Главком».

33-річний Хонкон придбав довгоочікувану модель машини Ferrari 458 Spider і відразу вирушив на пробну поїздку швидкісною автомагістралі Сюто в Токіо. Під час поїздки чоловік помітив білий дим на дорозі та спочатку подумав, що він від сусіднього автомобіля. Однак коли чужа машина від'їхала, він усвідомив, що дим йде з його власного Ferrari.

Автівка спалахнула миттєво фото: @Niatan_2525/X

Зупинившись на узбіччі, японець залишив автомобіль та викликав пожежників. Протягом наступних 20 хвилин він спостерігав, як його мрія «згоряє вщент».

«Думаю, я єдина людина в Японії, яка зіткнулася з такою проблемою. Я витратив 43 млн ієн ($306 тис.), і все, що я отримав – це фотографія», – написав у своїх соцмережах Хонкон.

Задимлення відбулось, ймовірно, у двигуні автівки Фото: @Niatan_2525/X

Місцеве поліцейське управління оголосило, що на Ferrari японця не було слідів зіткнення, але розслідування все ще продовжується. За попередньою версією, задимлення відбулось у двигуні автомобіля.

До слова, на Харківщині під час пожежі підірвалась службова автівка.