Японський ресторан заборонив вхід для китайців: причина дивує

Гриль-ресторан в Осаці ввів правило, що образило туристів із Китаю

Японський ресторан спровокував скандал, заборонивши клієнтам-китайцям відвідувати заклад через «їхню грубість». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на South China Moring Post.

Гриль-ресторан в Осаці став предметом широкого обговорення в соцмережах після того, як на дверях закладу з'явилося оголошення, в якому було зазначено, що клієнтів з Китаю не обслуговуватимуть. У записці було сказано, що причина такого рішення полягає в тому, що багато китайських відвідувачів поводяться грубо.

Це не перший випадок прояву дискримінації з боку японських закладів. У 2023 році китайського блогера не пустили до ресторану в Токіо через необхідність «запобігання поширенню китайського вірусу». Ще один схожий інцидент був зафіксований у липні 2024 року, коли інше кафе в Токіо оголосило про заборону відвідування закладу громадянами Китаю та Південної Кореї.

Відповідно до законодавства Японії, заклади можуть обмежувати доступ клієнтам за мовною ознакою, проте дискримінація за національною чи расовою ознакою заборонена конституцією країни.

На тлі зростання в Японії кількості туристів з Китаю експерти закликають до толерантнішого і конструктивнішого підходу як з боку бізнесу, так і самих мандрівників.

До слова, масовий туризм став настільки «заразним» явищем, що стає справжньою проблемою для Японії. Згідно із останніми даними Національної туристичної організації Японії, кількість відвідувачів у 2024 році набагато перевищує рівень до пандемії.

Нагадаємо, відвідувач відомого японського ресторану знайшов у своєму супі дохлого щура, і ця подія боляче вдарила по бізнесу компанії. Акції Zensho Holdings, що керує мережею японських ресторанів Sukiya, 24 березня обвалилися на 7,1%, і на мінімумі ціна склала 7918 єн ($52,96).