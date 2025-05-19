У Японії вибухнув скандал через подарунки для міністра сільського господарства

У Японії міністр вибачився за те, що сказав, що йому «ніколи не доводилося купувати рис»

Міністр сільського господарства Японії Таку Ето заявив, що ніколи не купував рис, але відчуває відповідальність за зростання цін. За таку заяву йому довелось вибачатись після критики у соцмережах. Про це пише Reuters, повідомляє «Главком».

За словами політика, йому дарують так багато цього продукту, що він навіть замислюється про продаж. Висловлювання міністра закінчились скандалом.

«Я взагалі відчуваю свою відповідальність. Але взагалі-то я сам ніколи рис і не купував. Ті, хто мене підтримує, дарують мені подарунки, і рису так багато, що вже час його продавати», – сказав міністр.

Ця заява прозвучала на тлі різкого зростання цін на рис, які за рік зросли вдвічі. У відповідь на ситуацію уряд вперше у мирний час і без стихійних лих почав розпродаж рису із державних запасів. Спочатку цей захід планувався як тимчасовий, але через продовження зростання цін уряд вирішив продовжити його до липня.

Генеральний секретар уряду Есімаса Хаясі на пресконференції опинився у скрутному становищі, коли журналісти порушили питання про висловлювання міністра. Він майже півтори хвилини мовчав, чекаючи на підказки від помічників, а потім повідомив, що уряд поінформований про ситуацію завдяки ЗМІ, але утримається від коментарів через брак інформації.

Як пише Reuters, згодом, відповідаючи на запитання журналістів, Ето вибачився за свої коментарі про рис. Він уникнув питання про те, чи має намір піти у відставку.

«Мене щойно насварила дружина по телефону. Нас тільки двоє, тому зазвичай у нас достатньо рису, але вона сказала мені, що коли він у нас закінчується, вона йде і купує його», – сказав Ето журналістам.

Реакція на коментарі Ето підкреслює, наскільки рис став гарячою темою для виборців, що є поганим знаком для Ліберально-демократичної партії прем'єр-міністра Ішіби.

До слова, Японія, що відома своїм високоякісним рисом та багатовіковими традиціями його вирощування, зіштовхнулась із безпрецедентним дефіцитом свого основного продукту харчування. Вперше з 1999 року японська влада була змушена звернутися до південнокорейських виробників рису, щоб заповнити нестачу на внутрішньому ринку.