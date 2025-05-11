Названо держави, які можуть стати ядерними у найближчі десятиліття

Країн, які готові неафішовано розвиватимуть свої ядерні програми є кілька десятків

Гончар: Технологічно розвинутих країни спроможні самі створити ядерну зброю, нафтові королі Сходу можуть просто купити технології

У світі є низка країн, які можуть виготовити ядерну зброю протягом короткого проміжку часу, тобто найближчими роками, максимум десятиліття. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

«Для технологічно розвинутих країн, таких, скажімо, як Південна Корея, Туреччина, Японія, це не є проблемою. Або для тих, що мають грубі гроші і можуть купити технології, приміром, Саудівська Аравія, ОАЕ», – пояснив експерт.

І таких країн, які готові неафішовано розвиватимуть свої ядерні програми, на думку експерта, є кілька десятків.

«Іншого шляху не лишається за умов нефункціональності міжнародних договорів. В умовах, коли розсипається система міжнародного права, коли ядерні гіганти маніпулюють такими, здавалося б, непорушними угодами, як Північноатлантичний договір, статтю 5 якого найбільша ядерна потуга світу – Сполучені Штати – починає трактувати по-своєму, деякі держави логічно думають, що питання захисту власної території і суверенітету потрібно вирішувати самостійно», – каже Михайло Гончар.

Раніше експерт пояснив, чи вважатиметься удар по АЕС ядерним. Оцінки США та НАТО і в цьому напрямку зазнали коректив.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.

Напередодні Путін оголошував, що до ядерної доктрини Росії буде внесено уточнення. За словами очільника Кремля, Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, «створює критичну загрозу».

Також зміна ядерної доктрини Росії не вплине на зовнішню політику Німеччини та НАТО, заявив на пресконференції міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він наголосив, що Берлін продовжить йти шляхом, який вважає вірним.