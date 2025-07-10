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Вінниця: поліція покарала водія, який дозволяв пасажирам вилазити у вікна під час руху авто

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Правоохоронці досить швидко знайшли й оштрафували водія BMW
фото з відкритих джерел

24-річний вінничанин має сплатити штраф

У Telegram-каналах з’явилося відео, на якому видно, як у Вінниці люди вилізли у вікно із салону авто, яке їздило по місту. Правоохоронці відреагували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію області.

Зазначається, що правоохоронці досить швидко знайшли водія BMW, після чого склали постанову про вчинення адміністративного правопорушення. Тепер 24-річний вінничанин має сплатити штраф.

Вінниця: поліція покарала водія, який дозволяв пасажирам вилазити у вікна під час руху авто фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному поліцейські затримали чоловіка, який порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердив алкотестер – 1,83 проміле. Більше того, номерні знаки не належали його автомобілю Citroen C4. 

Чоловік не погодився з показниками алкотестера (1,83 проміле) і захотів пройти додатковий огляд у медзакладі, де згодом у нього виявили 1,86 проміле.

А у квітні п’яний кур’єр на велосипеді ледь не вбився на Оболоні під час комендантської години.

Теги: штраф поліція Вінниця водій

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