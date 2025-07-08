У Рівному водій вирішив довести патрульним, що не п'яний, та втрапив у курйоз

Чоловік не повірив алкотестеру, який показав 1,83 проміле і захотів пройти додатковий огляд у медзакладі, де згодом у нього виявили 1,86 проміле

Вчора, 7 липня, у Рівному поліцейські затримали чоловіка, який порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердив алкотестер – 1,83 проміле. Більше того, номерні знаки не належали його автомобілю Citroen C4. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера», – йдеться в повідомленні.

Чоловік не погодився з показниками алкотестера (1,83 проміле) і захотів пройти додатковий огляд у медзакладі, де згодом у нього виявили 1,86 проміле.

За скоєні правопорушення 43-річний водій отримав два адмінпротоколи:

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

за ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом із номерним знаком, що не належить цьому засобу) КУпАП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Японії чоловік цілих 10 років накопичував на свою заповітну мрію – автомобіль Ferrari. Проте за годину після першого заїзду машина згоріла вщент.

33-річний Хонкон придбав довгоочікувану модель машини Ferrari 458 Spider і відразу вирушив на пробну поїздку швидкісною автомагістралі Сюто в Токіо. Під час поїздки чоловік помітив білий дим на дорозі та спочатку подумав, що він від сусіднього автомобіля. Однак коли чужа машина від'їхала, він усвідомив, що дим йде з його власного Ferrari. Зупинившись на узбіччі, японець залишив автомобіль та викликав пожежників. Протягом наступних 20 хвилин він спостерігав, як його мрія «згоряє вщент».