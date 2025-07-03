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Житомирщина: рух трасою Київ-Чоп повністю відновлено

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Житомирщина: рух трасою Київ-Чоп повністю відновлено
Через вибух на Житомирщині рух ділянкою дороги М-06 Київ – Чоп було обмежено
фото з відкритих джерел

Рух відкрито у дві сторони – по всіх смугах у кожному напрямку

На ділянці дороги М-06 Київ-Чоп повністю відновлено проїзд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка сталася на Житомирщині, рух ділянкою дороги М-06 Київ - Чоп було обмежено. 

Рух відкрито у дві сторони – по всіх смугах у кожному напрямку. Проїзд забезпечено.

«Будьте уважні та обежні, дотримуйтесь правил дорожнього руху!», – наголосили в агентстві.

Нагадаємо, ввечері 2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули люди, є постраждалі та зруйновані будівлі. За попередніми даними, вибухнули два промислові об’єкти. Інцидент стався близько 18:00 на ділянці міжнародної траси Київ – Чоп у районі населеного пункту Березина. Вибух спричинив масштабні руйнування: пошкоджені будинки, автомобілі, є численні травмовані.

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Вже відомо про 24 постраждалих та двох загиблих. Серед постраждалих четверо дітей. Причини вибуху наразі встановлюються.

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Теги: Житомирщина вибух дороги водій

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