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На Кільцевій дорозі сталася смертельна ДТП за участі 21-річного мотоцикліста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Кільцевій дорозі сталася смертельна ДТП за участі 21-річного мотоцикліста
Від сильного удару мотоцикл відкинуло на відбійник
фото: поліція Києва/Facebook

За попередньою інформацією, водій двоколісного транспортного засобу, рухаючись на високій швидкості, врізався у автомобіль BMW

На столичній Кільцевій дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення з легковим автомобілем загинув 21-річний водій мотоцикла, його пасажира госпіталізовано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася 6 липня близько 11:00. За попередньою інформацією, водій двоколісного транспортного засобу, рухаючись на високій швидкості, врізався у автомобіль BMW, що їхав попереду. Від сильного удару мотоцикл відкинуло на відбійник.

«На жаль, 21-річний водій мотоцикла загинув на місці події. Пасажир, 2001 року народження, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні», – йдеться у повідомленні.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група столичного главку, яка встановлювала обставини автопригоди.

Нагадамо, 2 липня поблизу села Коростівці Жмеринського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок чого загинули люди. За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням і з'їхав в кювет. У результаті цього легковик загорівся. Внаслідок ДТП 43-річний водій загинув на місці події, його 40-річний пасажир помер у лікарні.

Також повідомлялося, що 1 липня у селищі Середнє на Закарпатті сталася дорожньо-транспорта пригода, у якій постраждали семеро людей. Слідство встановило, що 26-річна мешканка села Худльово Ужгородського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не врахувала дорожньої обстановки та здійснила виїзд із другорядної дороги на головну, де зіткнулася з автомобілем Skoda, яким керував 24-річний житель села Загаття Хустського району. Внаслідок зіткнення обох водіїв із травмами госпіталізували до лікарні. У них медики здійснили забір крові на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

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Теги: ДТП Київ водій поліція мотоцикл

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