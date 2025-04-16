П’яний кур’єр на велосипеді ледь не вбився на Оболоні під час комендантської години

Потерпілого доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги

Під час нічного патрулювання Києва екіпаж «Муніципальної охорони» близько 02:20 помітив людину, яка лежала на проїжджій частині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну організацію «Муніципальна Охорона».

Повідомляється, що чоловік лежав без свідомості посеред Оболонського проспекту

«Коли патрульні вийшли з машини, зрозуміли, що хлопець втратив свідомість, тож одразу розпочали надавати домедичну допомогу і викликали «швидку» та поліцію», – йдеться у повідомленні.

Попередньо було встановлено, що хлопець, 2003 року народження, у стані спʼяніння рухався на електровелосипеді в напрямку станції метро «Героїв Дніпра», не впорався з керуванням, впав і втратив свідомість.

Потерпілого доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня під час комендантської години в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода. Близько 2:00 рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок удару тілесні ушкодження отримали винуватець автопригоди, який перебував напідпитку (2,1 проміле), та троє його пасажирів.

До слова, комендантську годину у цьому році на Великдень у Києві не скорочуватимуть. Водночас під час Великодня планується запровадити додаткове патрулювання і збільшити кількість правоохоронців у місцях скупчень людей.