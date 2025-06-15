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На Одещині водій на BMW влетів у дерево і вбив свого пасажира

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Одещині водій на BMW влетів у дерево і вбив свого пасажира
Внаслідок ДТП загинув 17-річний пасажир, ще двоє пасажирів 18-ти та 20-ти років госпіталізовані
фото: Національна поліція

18-річний водій був п’яний, тож не впорався з керуванням

На Одещині, в Куяльницькій громаді, у ніч проти 15 червня сталась ДТП. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 18-річний водій автомобіля «BMW Х5» не впорався з керуванням і в’їхав у придорожнє дерево.

На Одещині водій на BMW влетів у дерево і вбив свого пасажира фото 1

Правоохоронці кажуть, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 17-річний пасажир, ще двоє пасажирів 18-ти та 20-ти років госпіталізовані з різними тілесними ушкодженнями.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він п’яний. Слідчі затримали молодика у процесуальному порядку, зазначили у пресслужбі.

На Одещині водій на BMW влетів у дерево і вбив свого пасажира фото 2

«Відомості про подію ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. В рамках провадження вилучено транспортний засіб та буде проведено низку експертиз», – додав Слюта.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у смт Авіаторське червона BMW вилетіла на газон, ледь не збивши дітей.

Нагадаємо, у Броварах сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав молодий чоловік. За попередньою інформацією поліції,  водійка автомобіля Mazda, виконуючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі та зіткнулася зі скутером Loncin, яким керував 24-річний хлопець. Внаслідок зіткнення скутерист отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у нього перелом ключиці. 

До слова, водія, який у стані алкогольного сп’яніння збив жінку на пішохідному переході в столичному районі Березняки, засуджено до 7,5 років позбавлення волі. Згідно з матеріалами справи, водій автомобіля Toyota Camry рухався Дніпровською набережною з перевищенням швидкості та на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм вона померла.  Після ДТП винуватець покинув машину, яку він орендував для роботи таксистом, та втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий працівниками поліції.

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Теги: Одещина злочин водій смерть

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