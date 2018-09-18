Восемь австрийских пожарников спасли секс-куклу



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История чудесного спасения

Источники сообщают, что прохожих смутил подозрительный объект в реке под мостом, который, по их мнению, мог быть трупом. Полиция города Штайр не смогла на глаз определить происхождение плавучего объекта и вызвала на помощь пожарников.

Сообщается, что бригада пожарников из восьми человек развернула спасательное оборудование и баржи, чтобы приблизиться к телу. К удивлению сотрудников экстренной службы, вместо бездыханного человеческого тела они нашли останки обнаженной куклы. Удовлетворенные своей работой спасатели сдели фото на память. Кто забрал куклу к себе домой, неизвестно.

Это уже не первый случай, когда секс-куклу принимают за человека. В июле 2016 года в Амстердаме пожилая семья вызвала полицию, так как им показалось, что из соседнего окна свисает женщина, в одном лишь белье. Приняв вызов, полицейские бросились штурмовать жилье, чтобы помочь несчастной.

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