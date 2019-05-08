  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    100-минутный танец покемона: в сеть «слили» полную версию «Детектива Пикачу»

    • Розсилка
    Фото: imdb - 100-минутный танец покемона: в сеть «слили» полную версию «Детектива Пикачу»
    Фото: imdb

    Создатели фильма предприняли хитрый маркетинговый ход

    Знаменитый голливудский актер Райан Рейнольдс написал в своем твиттере, что в сеть утекла полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Актер сделал репост чужого твита со ссылкой на картину и отметил официальный аккаунт картины и студии Warner Bros. с припиской: «Внимание, утечка».

    screenshot_28_08

    Выглядело все так, как будто это действительно утечка: опубликованное на YouTube видео имеет тот же хронометраж, что и оригинальный фильм, и реалистичную заставку. Кроме того, ролик маркирован именем Рейнольдса, словно это копия, якобы отправленная актеру. Но на деле после заставки зритель видел лишь танец покемона - и так на протяжении всех 100 минут.

    «Детектив Пикачу» выходит в кинотеатрах 16 мая. Главного героя картины, детектива Пикачу, озвучивает Райан Рейнольдс.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    100-минутный танец покемона: в сеть «слили» полную версию «Детектива Пикачу»
    100-минутный танец покемона: в сеть «слили» полную версию «Детектива Пикачу»
    100-минутный танец покемона: в сеть «слили» полную версию «Детектива Пикачу»
    100-минутный танец покемона: в сеть «слили» полную версию «Детектива Пикачу»
    100-минутный танец покемона: в сеть «слили» полную версию «Детектива Пикачу»
    100-минутный танец покемона: в сеть «слили» полную версию «Детектива Пикачу»
    100-минутный танец покемона: в сеть «слили» полную версию «Детектива Пикачу»
    Фото: imdb

     Читайте также: Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме

     

    кино актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ