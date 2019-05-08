100-минутный танец покемона: в сеть «слили» полную версию «Детектива Пикачу»



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Фото: imdb

Создатели фильма предприняли хитрый маркетинговый ход

Знаменитый голливудский актер Райан Рейнольдс написал в своем твиттере, что в сеть утекла полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Актер сделал репост чужого твита со ссылкой на картину и отметил официальный аккаунт картины и студии Warner Bros. с припиской: «Внимание, утечка».

Выглядело все так, как будто это действительно утечка: опубликованное на YouTube видео имеет тот же хронометраж, что и оригинальный фильм, и реалистичную заставку. Кроме того, ролик маркирован именем Рейнольдса, словно это копия, якобы отправленная актеру. Но на деле после заставки зритель видел лишь танец покемона - и так на протяжении всех 100 минут.

«Детектив Пикачу» выходит в кинотеатрах 16 мая. Главного героя картины, детектива Пикачу, озвучивает Райан Рейнольдс.