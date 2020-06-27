11-летняя дочь Витаса произвела фурор в сети (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Единственная дочь 41-летнего Витаса выросла настоящей красавице instagram.com/vitasroom/

Алла очень похожа на своего звездного отца

У Витаса певца двое детей от супруги Светланы: дочери Алле уже 11 лет, а сыну Максиму - всего пять. Любовная история музыканта напоминает фильм: он познакомился с будущей женой в 19-летнем возрасте. Его избраннице на тот момент было всего 15 лет и она ходила в школу. Спустя год влюбленные вместе сбежали в Москву, где и начался путь Витаса к славе.

Личная жизнь певца может служить примером для подражаний. Он не был замечен ни в каких публичных скандалах с изменами, а остается верен любимой жене. Дочь супругов в последнее время заметно расцвела и из маленькой девочки превратилась в привлекательную юную леди.

Гордый отец поделился фотосессией, в которой Алла предстала в спортивном образе. Девочка выбрала лаконичную футболку и легинсы, завершив аутфит красивыми массивными кроссовками. Отличительной чертой снимков стали ярко накрашенные алые губы Аллы и ее роскошные длинные волосы.

Девочка умело позировала, пристально глядя в камеру. Поклонники единодушно решили, что дочери Витаса явно стоит задумать о модельной карьере. «Алла, уже такая большая девочка. Очень модельный темперамент», «Виталий, у вас красавица дочурка, женихов уже надо отгонять», «Папина доча», «Красивая девочка», «Маленькая еще, чтобы губы красить», - написали фолловеры.