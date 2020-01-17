19-летняя украинка продала девственность за $1,3 миллиона (фото, видео)



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Юная уроженка Харькова совершила сделку по продаже невинности

Брюнетка получила крупную сумму за ночь с богатым мужчиной из Мюнхена

19-летняя уроженка Харькова по имени Катя недавно разместила на сайте эскорта объявление об услугах сексуального характера. Она решила извлечь выгоду от первого интимного контакта. Катя опубликовала свои снимки и записала ролик, в котором представила свою позицию.

«Привет, меня зовут Катя, мне 19 лет, я из Украины, но живу в США. Я знаю английский, украинский и русский языки. Я решила продать девственность, чтобы путешествовать, наслаждаться роскошью и быть счастливой», - заявила предприимчивая девушка.

Она предусмотрела негативную реакцию публики и поспешила объясниться. «Это мое тело и мой выбор», — указала украинка.

Победу на аукционе одержал мужчина из Мюнхена. Он заплатил 1,026 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов). Немец пообещал ежемесячно платить избраннице по 10 тысяч евро. Более того, миллионер изъявил желание жениться на Кате, сообщил Daily Mail.