Невеста Виктора Павлика показала свадебное платье (фото)



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instagram.com/repyahovakate

Возлюбленная Виктора Павлика определилась с датой церемонии и свадебным платьем

53-летний певец Виктор Павлик и его молодая избранница, 25-летняя Екатерина Репяхова готовятся к свадьбе.

Так, возлюбленные уже определились с датой торжества, а сама Екатерина, кажется, выбрала свадебное платье. Девушка разместила трепетное фото в своих Instagram-сторис.

В кадре молодая невеста демонстрирует роскошный наряд с открытой спиной, но не факт, что окончательный выбор пал именно на это платье - Катерина могла его только примерить и узнать мнение фолловеров.

instagram.com/repyahovakate

В подписи к фото Екатерина указала, что они с Виктором давно определились с датой церемонии, а также поблагодарила поклонников за интерес к молодоженам.

Впервые о свадьбе Виктор Павлик рассказал Екатерине Осадчей и шоу «Светская жизнь».

Тогда исполнитель признался, что организацией праздника занимается сама невеста и очень ждет сказочного момента. Напомним, что артист был женат трижды, у него взрослые дети и твое внуков.

Первая жена Лидия родила ему сына Александра, вторая, Светлана, подарила дочь Кристину.

А с бывшей супругой Ларисой, с которой тот прожил 25 лет до встречи с Репяховой, воспитывал сына Павлика, который сейчас борится с онкологией.