23-летняя дочь Алека Болдуина разгневала его своим обнаженным фото



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Знаменитый актер был шокирован публикаци

61-летний Алек Болдуин осудил свою дочь, 23-летнюю Айрленд Болдуин, за ее фотографию топлес. К возмущениям актера присоединился его брат и дядя модели, 56-летний Билли Болдуин.

Наследница звездных родителей Ким Бейсингер и Алека Болдуина вызвала скандал провокационной фотографией. Айрленд позировала на балконе нью-йоркского отеля SIXTY Hotel. Из одежды на девушке были лишь тонкие стринги. Дочь знаменитого актера стояла на высоких каблуках, а в руках держала белое полотенце.

«Моя попа не настолько белая. Просто такой свет. Хотя… нет, все же белая», – шутливо подписала снимок Айрленд.

Фотографию увидел Алек Болдуин. Он был шокирован публикацией дочери и оставил ей неодобрительный комментарий. «Прости, но что ты себе позволяешь?» — написал разгневанный актер.