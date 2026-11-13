Росіяни атакували багатоповерхівку в Рівному: п'ятеро поранених

Коваль: пожежа виникла у двох квартирах, міська влада готує відселення мешканців

Російські війська атакували енергетику, житловий сектор Рівненщини та багатоповерхівку в обласному центрі, частина населених пунктів лишилася без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Що відомо про атаку на Рівне

На місці працюють усі служби. Наразі відомо про п'ятьох поранених. Міська влада готує відселення мешканців багатоповерхівки.

Знеструмлення на Рівненщині

У ОВА повідомили, що ворог атакував енергетику та житловий сектор області. Через атаку знеструмлено населені пункти Рівненського та Сарненського районів. Об'єкти критичної інфраструктури переходять на живлення від генераторів.

Найскладніша ситуація з енергопостачанням на Сарненщині. Через постійні обстріли енергетики не можуть провести відновлювальні роботи.

Пошкодження в області

Раніше Коваль повідомляв, що через обстріли в деяких населених пунктах області немає електропостачання. В одному з сіл Рівненського району пошкоджено покрівлю та стіну будинку, де ніхто не проживав. У сусідніх будинках вибито вікна.

Нагадаємо, 7 листопада під час масованої атаки Росія вдарила по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом: Росія вдарила по підстанціях, які з'єднують дві АЕС із Києвом. Підстанції пошкодили також у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях. А 1 листопада в Острозькому районі Рівненщини внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок, постраждали четверо людей, повідомляли в ДСНС.