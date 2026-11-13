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У Росії спалахнув НПЗ «Лукойлу», який виробляє авіаційне пальне

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Росії спалахнув НПЗ «Лукойлу», який виробляє авіаційне пальне
Пожежа на території Волгоградського нафтопереробного заводу після атаки безпілотників
фото: Supernova+

Губернатор підтвердив пожежу на промисловому підприємстві, але не назвав його

У російському Волгограді безпілотники атакували промислову зону, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів країни – «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Після атаки виникла пожежа, а в районі підприємства продовжували лунати вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+, а також заяву губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова.

Що відомо про атаку на Волгоград

Моніторингові канали повідомили про атаку ударних безпілотників на Волгоградський НПЗ. На території промислової зони спалахнула масштабна пожежа. Згодом ресурси опублікували повідомлення про нові вибухи безпосередньо в районі підприємства.

«Продовжуються вибухи в районі "Лукойл-Волгограднафтопереробка"», – йшлося в повідомленні моніторингового каналу.

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Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників на місто. За його словами, через падіння уламків БпЛА на промисловому підприємстві в південній частині Волгограда виникли локальні займання. Також загоряння зафіксували на прилеглій території.

У Росії спалахнув НПЗ «Лукойлу», який виробляє авіаційне пальне фото 1

Водночас Бочаров не уточнив, про яке саме підприємство йдеться. Російська влада традиційно не називає конкретні об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, які опиняються під ударами.

У Росії спалахнув НПЗ «Лукойлу», який виробляє авіаційне пальне фото 2

На тлі атаки у Волгограді почали утворюватися черги на автозаправних станціях. Водії поспішили заправити автомобілі ще під час нальоту безпілотників.

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Чим важливий Волгоградський НПЗ

«Лукойл-Волгограднафтопереробка» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та головний виробник пального в Південному федеральному окрузі. Підприємство розташоване приблизно за 350 км від українського кордону по прямій.

У Росії спалахнув НПЗ «Лукойлу», який виробляє авіаційне пальне фото 3
мапа: Falconintel

Завод працює з 1957 року. Його потужність переробки перевищує 14 млн тонн нафти на рік. За даними компанії «Лукойл», глибина переробки становить 96,4%. Це дає змогу отримувати значну кількість готових нафтопродуктів із сировини.

У Росії спалахнув НПЗ «Лукойлу», який виробляє авіаційне пальне фото 4
фото з відкритих джерел

Підприємство випускає:

  • автомобільний бензин;
  • дизельне пальне;
  • авіаційний гас;
  • мазут;
  • бітум та інші нафтопродукти.

Особливе значення має виробництво авіаційного пального. Завод забезпечує потреби паливного ринку півдня Росії, а його продукція також має значення для російської військової логістики. Раніше Генеральний штаб ЗСУ зазначав, що підприємство залучене до забезпечення потреб окупаційної армії.

Волгоградський НПЗ має установки первинної та вторинної переробки нафти. Зокрема, одна з основних установок CDU-1 здатна переробляти близько 6,5 млн тонн сировини на рік. Її пошкодження може суттєво вплинути на виробничі можливості підприємства.

Україна за два тижні атакувала п'ять найбільших НПЗ Росії

Нинішня атака на Волгоградський НПЗ відбувається на тлі серії ударів українських Сил оборони по російській нафтовій інфраструктурі.

12 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що від 30 жовтня українські військові уразили п'ять найбільших за потужністю нафтопереробних заводів Росії. Йдеться про підприємства в Омську, Кіришах, Рязані, Нижньому Новгороді та Ярославлі. Окрім них, під удари потрапили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ.

За інформацією українського Генштабу:

  • 11 листопада уражено Омський НПЗ, потужність якого перевищує 21 млн тонн нафти на рік. На підприємстві виникла пожежа.
  • У ніч на 9 листопада атаковано Кіришський НПЗ у Ленінградській області. Пошкоджено установки первинної переробки та охолодження.
  • 7 листопада уражено Саратовський НПЗ. Пошкодження отримали основна установка первинної переробки, обладнання для очищення пального, трубопроводи та резервуар. Роботу підприємства зупинено.

Генеральний штаб наголосив, що удари по установках первинної переробки скорочують виробництво пального для російської армії та зменшують доходи, які Росія використовує для фінансування війни.

У Росії спалахнув НПЗ «Лукойлу», який виробляє авіаційне пальне фото 5

Масштаби впливу атак на російську нафтову галузь оцінює і Reuters. За даними двох джерел агентства в галузі, удари українських безпілотників від кінця жовтня порушили роботу дев'яти з 35 великих російських НПЗ. Джерела оцінили скорочення потужностей нафтопереробки приблизно на 30%. Це оцінка станом на 10 листопада, а не підтверджений показник наслідків нинішньої атаки.

Нагадаємо, Волгоградський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю українських безпілотників. Зокрема, 2 жовтня 2026 року після атаки підприємство повністю зупинило переробку нафти. Про це повідомляв Reuters із посиланням на джерела в галузі. За їхніми даними, причиною стали пошкодження виробничого обладнання. Докладніше про значення підприємства та попередні удари «Главком» писав у матеріалі «Десята атака за два роки. Чим важливий нафтопереробний завод у Волгограді».

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Теги: росія пожежа нафта пальне

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