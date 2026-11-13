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Окупанти вбили дроном двох жителів на Сумщині

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Окупанти вбили дроном двох жителів на Сумщині
Ворог атакував чоловіків, коли ті стояли поруч із мотоциклом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Григоров: найбільша небезпека – у прикордонні, де оголошена обов'язкова евакуація

Чоловіки віком 57 та 47 років загинули 12 листопада в Середино-Будській громаді Шосткинського району, коли перебували біля мотоцикла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Ворог атакував їх FPV-дроном, коли чоловіки стояли поруч із мотоциклом, уточнив Григоров. Начальник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Подробиць атаки він не навів.

Що Григоров сказав про атаки на цивільний транспорт

Російські дрони щодня атакують цивільний транспорт у громадах області, зазначив очільник ОВА. Найбільша небезпека, за його словами, – у прикордонні, де оголошена обов'язкова евакуація.

Окремо Григоров звернувся до жителів таких територій: «Закликаю жителів не ризикувати життям та скористатися можливістю виїхати у безпечніші місця», – написав він.

Удари по Сумщині в попередні дні

Напередодні росіяни завдали ударів по 27 населених пунктах у чотирьох районах області. За даними Національної поліції, у Миколаївській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника загинув 38-річний чоловік. Постраждали восьмеро людей, зокрема шестеро в Сумській громаді – п'ятеро чоловіків віком 31, 36, 36, 41 і 46 років та 60-річна жінка. У Великописарівській громаді поранення дістав 54-річний чоловік. Пошкоджено три автомобілі та багатоквартирний будинок.

Раніше, 3 листопада, у Миколаївській селищній громаді внаслідок російської атаки загинув 63-річний місцевий житель, ще семеро людей зазнали травм, повідомляла Сумська ОВА. 

Нагадаємо, вранці 10 листопада російський безпілотник прицільно атакував приміський поїзд у Сумах. Росіяни атакували потяг у Сумах: за даними Григорова, пасажирів не було, бригада перебувала в укритті, постраждалих немає. Тоді начальник ОВА заявив: «Росіяни продовжують атакувати цивільний транспорт та залізничну інфраструктуру Сумщини». А 30 жовтня російські ударні безпілотники атакували цивільне підприємство в Шосткинській громаді: загинула жінка, вісьмох людей було травмовано.

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Теги: Сумщина дрон населення евакуація росіяни

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