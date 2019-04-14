30-летний внук звезды «Унесенных ветром» умер от передозировки наркотиков



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Семья отказывается хоронить члена семьи его рядом с его дедушкой

Несколько недель назад в своем доме скончался 30-летний внук легендарного голливудского актера Кларка Гейбла - Кларк Гейбл III. Как показала экспертиза, смерть молодого мужчины наступила из-за передозировки наркотиков. Узнав о причинах смерти сына, Джон Кларк Гейбл отказался хоронить его рядом со знаменитым дедушкой на семейном кладбище Forrest Lawn в Лос-Анджелесе.

Решение отца погибшего вызвало раздор в семье звезды «Унесенных ветром». Сестра Кларка Гейбла III - 32-летняя Кейли Гейбл - заявила, что, когда они были детьми, их отец тоже принимал запрещенные препараты: «Джон, кто накачивал нас наркотиками в детстве? Я собираюсь написать книгу, чтобы мир узнал правду. Мне противно быть твоим родственником».

Джерело: Super