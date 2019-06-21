39-летняя Пинк показала невероятные акробатические трюки на своем концерте



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Исполнительница дала концерт в Кардиффе в рамках своего гастрольного турне

Певица Пинк в очередной раз доказала, что не зря ее имя зажглось на Аллее Славы. Артистка дала грандиозное шоу на стадионе Кардиффа Principality Stadium в четверг, 20 июня.

39-летняя звезда выложилась на полную катушку, продемонстрировав публике свои акробатические навыки. Кульминацией вечера стал номер с гигантской люстрой, на которую певица грациозно забралась в обтягивающем костюме а-ля женщина-кошка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lou Saunders (@lousrevolutionfitness) 21 Июн 2019 в 2:59 PDT

Раскачиваясь на «осветительном приборе», Пинк показала, что легко может петь без фонограммы, свисая вниз головой и держась за перекладины одними ногами.

Кроме этого номера, артистка на протяжении своего выступления совершала полеты на тросах над головами восторженных зрителей, которые вместе с ней пели ее хиты.