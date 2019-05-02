46-летний Джуд Лоу женился на своем психотерапевте(фото)



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Актер воспитывает пятерых детей от трех женщин

По данным издания Page Six, британский сердцеед Джуд Лоу сыграл свадьбу со своей девушкой, 32-летней Филлипой Коэн. О помолвке пара объявила в феврале, и ожидалось масштабное торжество во Франции но в итоге актер и его возлюбленная предпочли скромную церемонию в лондонской мэрии, а в числе гостей были только самые близкие люди.

Лоу и Коэн, которая работает психологом и управляет собственной фирмой, познакомились около трех лет назад. Для Джуда это второй брак, он воспитывает пятерых детей от трех женщин.

Ранее соощалось, что последние несколько месяцев 46-летний Джуд Лоу проводит на съемках второго сезона сериала «Молодой папа», который выйдет на экраны под названием «Новый папа». На днях актер попал в объективы папарацци во время работы над одним из эпизодов рейтингового телешоу.