48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца



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Клаудиа Шиффер instagram.com/claudiaschiffer/

Топ-модель позировала без одежды с модными аксессуарами в руках.

Звезда мировых подиумов Клаудиа Шиффер порадовала поклонников новым появлением на обложке модного издания. Фотография выполнена в стиле коллажа. Клаудиа позирует обнаженной, прикрываясь черным клатчем и неоновыми туфлями на высокой шпильке. Шиффер стоит в черных туфлях. Немецкая модель держит темный жакет в правой руке.

«Спустя 25 лет с момента моего дебютного появления в «Vogue Италия». Эта работа отсылает меня в старые добрые времена, когда творил фэшн-гуру Ричард Аведон», – подписала Клаудиа «горячий» снимок.