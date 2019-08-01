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    Жизнь

    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца

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    <p>Клаудиа Шиффер</p> <p>instagram.com/claudiaschiffer/</p> - 48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца

    Клаудиа Шиффер

    instagram.com/claudiaschiffer/

    Топ-модель позировала без одежды с модными аксессуарами в руках.

    Звезда мировых подиумов Клаудиа Шиффер порадовала поклонников новым появлением на обложке модного издания. Фотография выполнена в стиле коллажа. Клаудиа позирует обнаженной, прикрываясь черным клатчем и неоновыми туфлями на высокой шпильке. Шиффер стоит в черных туфлях. Немецкая модель держит темный жакет в правой руке.

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    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца
    48-летняя Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки итальянского глянца

    «Спустя 25 лет с момента моего дебютного появления в «Vogue Италия». Эта работа отсылает меня в старые добрые времена, когда творил фэшн-гуру Ричард Аведон», – подписала Клаудиа «горячий» снимок.

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    фотография модель Италия
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