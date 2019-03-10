49-летняя Дженнифер Лопес объявила о помолвке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Джей Ло и Алекс Родригес познакомились много лет

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сообщили о помолвке. 43-летний спортсмен выложил в Instagram фото помолвочного кольца с внушительным камнем и подписью: «Она сказала да». Чуть позже это же фото разместила на своей странице сама Джей Ло, сопроводив в описании россыпью сердечек. Алекс сделал предложение возлюбленной во время романтического путешествия спустя несколько недель после того, как их отношениям исполнилось два года.

Напомним, Джей Ло и Алекс Родригес познакомились много лет назад, когда еще певица была замужем за Марком Энтони. Они долгое время не общались, но встретились снова зимой 2017 года. Уже через пару часов после той внезапной встречи Родригес позвонил ей и пригласил на свидание. С тех пор они неразлучны.

С прошлого лета на том самом пальце певицы красуется кольцо, поэтому многие уверены, что свадьба не за горами.