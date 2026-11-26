Ференц Ференці раніше також висловлювався щодо України та її євроінтеграції

Двоє представників угорської опозиційної партії Tisza після парламентського засідання влаштували імпровізовану снігову битву. Розваги завершилися нічиєю та спільним сніговиком. Про кумедний епізод розповів депутат Ференц Ференці на своїй сторінці у Facebook, пише «Главком».

За його словами, після засідання він планував сфотографувати будівлю парламенту, однак несподівано отримав сніжкою за комір. Ініціатором снігової битви став його колега Аттіла Гайда, який також представляє округ Чонград-Чанад від партії Tisza.

«Я планував наприкінці засідання сфотографувати парламент… абсолютно нічого не підозрюючи… І раптом – ба-бах! Сніжка приземлилася мені за комір», – написав Ференці.

За його словами, імпровізована битва завершилася нічиєю. Після цього депутати разом зліпили сніговика.

«Іноді корисно випустити пару!» – додав Ференці.

Ференц Ференці та Аттіла Гайда є представниками партії Tisza, яку очолює Петер Мадяр. Обидва обрані депутатами від округів угорської області Чонград-Чанад.

Також варто зазначити, що Ференц Ференці раніше також висловлювався щодо України та її євроінтеграції. У березні 2026 року угорське видання Delmagyar опублікувало матеріал із посиланням на його дописи у Facebook. Зокрема, восени 2025 року політик заявляв, що не підтримує вступ України до Євросоюзу, поки триває війна. Водночас у його попередніх публікаціях були й висловлювання на підтримку допомоги Україні, зокрема передачі Данією винищувачів F-16.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту на Закарпаття закликав повернути фігуру міфічного птаха турула на замок «Паланок» у Мукачеві. У 2022 році бронзову скульптуру демонтували, а на її місці встановили український тризуб.