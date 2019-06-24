56-летняя Деми Мур в эффектном образе посетила королевские скачки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деми Мур instagram.com/moore2d/

Кинозвезда порадовала поклонников стильным выходом

Знаменитая голливудская актриса Деми Мур отправилась на королевские скачки в Аскоте. Актриса выбрала стильный образ для появления на светском мероприятии в Великобритании.

Голливудская звезда надела бирюзовое платье Dolce & Gabbana, дополнив его черными туфлями и сумочкой в тон. Яркой деталью образа Деми стала черная шляпка Philip Treacy, украшенная цветами.

Актриса давно дружит с членами королевского семейства. Она общается с принцем Эндрю и даже присутствовала на свадьбе его дочери, принцессы Евгении.

Читайте также: Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму.



