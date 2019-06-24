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    Жизнь

    56-летняя Деми Мур в эффектном образе посетила королевские скачки

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    <p>Деми Мур</p> <p>instagram.com/moore2d/</p> - 56-летняя Деми Мур в эффектном образе посетила королевские скачки

    Деми Мур

    instagram.com/moore2d/

    Кинозвезда порадовала поклонников стильным выходом

    Знаменитая голливудская актриса Деми Мур отправилась на королевские скачки в Аскоте. Актриса выбрала стильный образ для появления на светском мероприятии в Великобритании.

    Голливудская звезда надела бирюзовое платье Dolce & Gabbana, дополнив его черными туфлями и сумочкой в тон. Яркой деталью образа Деми стала черная шляпка Philip Treacy, украшенная цветами.

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    56-летняя Деми Мур в эффектном образе посетила королевские скачки
    56-летняя Деми Мур в эффектном образе посетила королевские скачки
    56-летняя Деми Мур в эффектном образе посетила королевские скачки
    56-летняя Деми Мур в эффектном образе посетила королевские скачки
    56-летняя Деми Мур в эффектном образе посетила королевские скачки
    56-летняя Деми Мур в эффектном образе посетила королевские скачки
    56-летняя Деми Мур в эффектном образе посетила королевские скачки
    instagram.com/moore2d/

    Актриса давно дружит с членами королевского семейства. Она общается с принцем Эндрю и даже присутствовала на свадьбе его дочери, принцессы Евгении.

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    актриса
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