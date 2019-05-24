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    Жизнь

    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение

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    <p>Джеффри Раш&nbsp;&nbsp;</p> <p>Фото: imdb</p> - 67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение

    Джеффри Раш  

    Фото: imdb

    Суд признал журналиста Джонатана Морана виновным в клевете

    Актер, известный по фильмам «Пираты Карибского моря», «Король говорит» и «Лучшее предложение», попал в центр скандала в 2017 году. Тогда сиднейское издание Daily Telegraph написало о его «недостойном поведении» и домогательствах к актрисе на съемках постановки «Короля Лира».

    Джеффри решил обратиться в суд. Сначала он надеялся, что издание согласится на публичные извинения и небольшую компенсацию за моральный ущерб – всего $50 тыс. Но редакция отказалась от мирового соглашения.

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    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    67-летний Джеффри Раш отсудил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение
    Фото: imdb

    Этой весной суд признал журналиста Джонатана Морана виновным в клевете. Автору скандальной статьи не удалось доказать свои обвинения. Размер назначенного судом наказания был очень велик для Австралии – $607 тысяч, плюс компенсация судебных затрат.

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