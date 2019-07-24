Алла Костромичева назвала имя новой победительницы «Топ-модели по-украински»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресс-служба

По словам ведущей, новый сезон был очень спорным

Новый сезон популярного украинского реалити «Топ-модель по-украински» покажут украинским зрителям только 30 августа, но «Скотчу» удалось узнать эксклюзивные детали последнего эпизода и даже проникнуть на съемочную площадку.

Съемочный павильон. Полумрак. Только сверкают желтым огромные экраны. Они тут всюду – прямоугольные, похожие на телевизоры, узкие, но высокие, доходящие до самого потолка. А с одной стороны зала три экрана создают огромную ширму. Вдоль мониторов висят хрустальные люстры. Сейчас экраны спят. Но уже через пару часов они проснутся, чтобы стать картинной галереей. «Телевизоры» превратятся в работы Да Винчи и Ботичелли. Длинные мониторы станут светящимися колоннами. А «ширма» пропустит в зал участниц третьего сезона проекта «Топ-модель по-украински».

«В этом сезоне мы искали вдохновение, будущую музу для дизайнеров, художников, фотографов или режиссеров. Поэтому решили оформить финал в стиле музея. Только вместо холстов у нас – светодиоды. На них будут проецироваться как шедевры мировой живописи, так и фотографии наших участниц в необычной обработке, будто нарисованные красками. Очень надеемся, что в этой атмосфере музея наши гости и зрители найдут свою музу, – говорит креативный продюсер проекта Андрей Оленич.

«Это был очень спорный сезон. В прямом смысле слова. Мы часто спорили. Каждый отбор недели давался нам невероятно сложно. Кто должен покинуть проект, а кто достоин идти дальше? Наши мнения расходились. На финале нам тоже пришлось непросто. Но мы сделали свой выбор. И я счастлива назвать имя именно этой девушки, – говорит ведущая реалити Алла Костромичева.

Читайте также: Полякова на носу яхты показала все свои прелести.