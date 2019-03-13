Сергей Притула признался, что часто позволяет сыну сниматься в проектах



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Сергей Притула с сыном

На днях состоялись съемки проморолика для осенней премьеры – игрового проекта «Дети против звезд», в которых принял участие сын шоумена

Ведущий шоу Сергей Притула приехал на площадку вместе с сыном. По сценарию, 10-летний Дима учит папу, как правильно общаться с детьми, чтобы быть среди них «своим».

«Мой сын, на самом деле, знает слова, которые я никогда не слышал и не знаю! Буквально вчера мы ездили на примерку. В студии все было розовым для схемок – и мой малый спрашивает у Дмитрия –стилиста: «А это у вас что-то-там (я даже не помню этого слова)? И стилист говорит: «Да, Дмитрий, это «что-то-там»! Я даже разнервничался. Мой сын общается с профессиональным стилистом на одном языке, а я не знаю, о чем они говорят!»,- рассказал ведущий Нового канала Сергей Притула.

Если сын может научить папу молодежному сленгу, то Сергей дал Диме пару мастер-классов поведения в кадре. А еще посоветовал слушаться режиссера и доверять собственному видению.

«Присутствие ребенка на съемочной площадке – не фига не весело, - признался Серей, - Я ребенка никогда не принуждал сниматься. Наоборот, регулярно отказываю своим работодателям в том, что бы приобщать малого к каким-то съемкам. Но Дмитрию сделали предложение, и он на него согласился. Для меня это дополнительная история сгорания нервных клеток. Ведь ты переживаешь, что бы твой ребенок хорошо отработал в кадре».