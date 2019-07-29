Alyona alyona показала, как выглядела в детстве



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Артистка не призналась, сколько ей лет на фото

Популярная украинская рэперша Аlyona alyona поделилась с поклонниками архивным фото.

На странице в Instagram исполнительница разместила снимок, где запечатлена реденком вместе со своими друзьями. Правда, Алена не сообщила, в каком возрасте она снята на фото, а также где именно она находится среди детей.

«Ну что, угадайте где я и сколько мне лет», - предложила угадать артистка своим фолловерам.

Фанаты разделились во мнениях. Одни считают, что на фотографии певице от 9 до 12 лет, другие - от 8 до 10. Также сторонники предположили, что на фото alyona alyona позирует в бирюзовой футболке. Сама же звезда до сих пор держит интригу.