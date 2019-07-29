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    Жизнь

    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве

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     Alyona Alyona

    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Артистка не призналась, сколько ей лет на фото

    Популярная украинская рэперша Аlyona alyona поделилась с поклонниками архивным фото.

    На странице в Instagram исполнительница разместила снимок, где запечатлена реденком вместе со своими друзьями. Правда, Алена не сообщила, в каком возрасте она снята на фото, а также где именно она находится среди детей.

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    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве
    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве
    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве
    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве
    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве
    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве
    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве
    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве
    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве
    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве
    Alyona alyona показала, как выглядела в детстве
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    «Ну что, угадайте где я и сколько мне лет», - предложила угадать артистка своим фолловерам.

    Фанаты разделились во мнениях. Одни считают, что на фотографии певице от 9 до 12 лет, другие - от 8 до 10. Также сторонники предположили, что на фото alyona alyona позирует в бирюзовой футболке. Сама же звезда до сих пор держит интригу.

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